Deadpool & Wolverine: le copertine di Empire Magazine

La rivista Empire Magazine ha svelato da poco le copertine del prossimo numero dedicate a Deadpool & Wolverine, il film Marvel in uscita a luglio.

Come sempre, in calce troverete il tweet con all’interno la copertina ufficiale, ma anche quella destinata agli abbonati, per l’occasione realizzata in stile cartoon. Con i due celebri mutanti X-Men anche la “tenera” versione canina del Mercenario Chiaccherone “Dogpool“.

Di recente il regista Shawn Levy ha parlato di Deadpool & Wolverine descrivendo il suo film come un’esortazione del puro spettacolo, godibile senza l’obbligo di conoscere tutto l’MCU, trovate le sue dichiarazioni a questo indirizzo.

Our #DeadpoolAndWolverine subscriber cover is an ultra-kawaii hand-painting of Marvel's mutant BFFs, with Dogpool in tow. Created exclusively for Empire by @Murugiah_.



READ MORE: https://t.co/Vupn4ra4Yc pic.twitter.com/9sbYyEadNF — Empire Magazine (@empiremagazine) May 2, 2024

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

