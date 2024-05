Cannes 77: Palma d’Oro alla Carriera a Meryl Streep

Meryl Streep sarà ospite d’onore alla cerimonia di apertura al Festival di Cannes, il prossimo martedì 14 maggio, nel quale l’attrice riceverà la Palma d’Oro alla Carriera.

L’attrice statunitense riceverà il prezioso riconoscimento dopo 35 anni dalla sua interpretazione in Un grido nella notte, in cui è stata premiata come miglior attrice.

“Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio. Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il traguardo più alto nell’arte cinematografica. Essere all’ombra di coloro che sono stati premiati in precedenza è umiliante ed emozionante in egual misura. Non vedo l’ora di venire in Francia per ringraziare tutti di persona per questo omaggio”. Ha così affermato Meryl Streep.

“Abbiamo tutti qualcosa in noi di Meryl Streep – hanno detto Iris Knobloch e Thierry Frémaux – Abbiamo tutti qualcosa in noi di Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie, La mia Africa, I ponti di Madison County, Il diavolo veste Prada e Mamma Mia! Poiché ha attraversato quasi 50 anni di cinema e incarnato innumerevoli capolavori. Meryl Streep fa parte del nostro immaginario collettivo, del nostro comune amore per il cinema”.

Meryl Streep, Guest of honour of the 77th Festival de Cannes



35 years after winning the Best Actress award for Evil Angels, her only appearance in Cannes to date, Meryl Streep, celebrated figure in American cinema, will kick-off #Cannes2024 at the opening ceremony on Tuesday… pic.twitter.com/wjApMYxA2H — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 2, 2024

Meryl Streep: la sua magnifica carriera

Dopo gli studi di recitazione e il successo iniziale sui palcoscenici di New York, la carriera di Meryl Streep decolla sul grande schermo con Il Cacciatore con Robert De Niro. Nel film di Michael Cimino, Meryl Streep ha scritto tutte le sue battute per dare sfumature e profondità al suo personaggio.

Ciò ha segnato sia la sua prima nomination ai Premi Oscar – che ora ha raggiunto il record di 21 nomination – sia la sua richiesta di interpretare donne forti e ambivalenti. Ad esempio, quando ha recitato al fianco di Dustin Hoffman in Kramer vs Kramer, ha rifiutato di lasciare che il film ruotasse attorno al personaggio maschile e ha riscritto un monologo cruciale.

Meryl Streep usa la sua intuizione e il suo duro lavoro per reinventarsi ad ogni apparizione. In La donna del tenente francese di Krel Reisz ha interpretato due ruoli, in La scelta di Sophie di Alan J.Pakula la sua recitazione affronta l’inconcepibile dilemma morale di una madre. Per questo personaggio ha studiato tedesco e polacco per acquisire l’accento e la sua interpretazione le è valso un Oscar come miglior attrice.

L’indimenticabile epopea storica e romanticca di Sidney Pollack La Mia Africa (1985) segna un nuovo punto di svolta, in cui lei e Robert Redford hanno formato una delle coppie più leggendarie del cinema. Successivamente l’attrice si avventura in personaggi più oscuri come nel 1988 in Un grido nella notte di Fred Schepisi, in cui interpreta una madre accusata di infanticidio, un interpretazione che le ha fatto conquistare la Palma d’Oro a Cannes.

Negli anni ’90 si è cimentata nella commedia cruda: ha sfidato gli stereotipi femminili in Cartoline dall’Inferno di Mike Nichols e La morte ti fa bella di Robert Zemeckis. In I ponti di Madison County, cattura lo schermo insieme a Clint Eastwood in una storia d’amore tanto impossibile quanto intramontabile, entrata nella storia.

Nel corso della sua carriera Meryl Streep non ha mai evitato di denunciare pubblicamente la posizione precaria delle donne nell’industria cinematografica. Consapevole delle problematiche relative alla rappresentazione delle donne nei film di Hollywood e desiderosa di incarnare tutte le loro sfaccettature in tutta lo loro complessità e fragilità. Meryl Streep interpreta un’ampia varietà di ruoli e generi.

Dopo The Hours di Stephen Daldry e Radio America di Robert Altman, sono due in particolare i ruoli tanto divertenti quanto inaspettati che hanno lasciato il segno come l’irascibile direttrice di una rivista di moda in Il diavolo veste Prada e Donna nel musical Mamma Mia!

Continua a recitare in film biografici (The Iron Lady, Florence, Julie & Julia), satirici politici (Leone per agnelli, The Post, Don’t Look Up) e film per famiglie come Piccole Donne, diretta da Greta Gerwing che ricopre il ruolo di Presidente di Giuria al Festival di Cannes quest’anno.

