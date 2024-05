Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato in questi giorni la lista di film e serie tv in arrivo in questo nuovo mese di maggio.

Con i nuovi episodi della fortunata serie Bridgerton che, senza alcun dubbio, rappresentano uno degli eventi più attesi dagli utenti Netflix, il mese di maggio porterà in catalogo tante novità di grande interesse, a partire da Atlas, lo sci-fi con protagonista Jennifer Lopez. Sei nell’anima, poi, sarà il film giusto da vedere per gli amanti della storia della musica leggera italiana, ed in particolare per coloro che amano lo stile di Gianna Nannini. Restando in ambito produzioni italiane, maggio sarà anche il mese della quarta stagione di Mare Fuori e del film atteso Adagio.

Ma diamo una lettura all’intera lista di novità Netflix in arrivo da maggio 2024.

Film Originali

01 Mag – Il bambino che collezionava parole

01 Mag – Voltare pagina

02 Mag – Sei nell’anima

03 Mag – Unfrosted: storia di uno snack americano

09 Mag – Basma

09 Mag – La madre della sposa

10 Mag – El Correo

13 Mag – Adagio

19 Mag – Golden Kamui

23 Mag – In buone mani 2

24 Mag – Atlas

29 Mag – Bionicos

29 Mag – I colori del male

31 Mag – Una parte di te

Serie Originali

01 Mag – Heeramandi | S1

01 Mag – Unnatural | Miniserie

01 Mag – Frankly Speaking | S1 (ep. settimanali)

02 Mag – Un uomo vero | Miniserie

03 Mag – POSTCARDS | Stagione 1

04 Mag – The Atypical Family | S1 (ep. settimanali)

09 Mag – Bodkin | S1

09 Mag – Thank You, Next | Stagione 1

09 Mag – Blood of Zeus | S2

16 Mag – Bridgerton | S3 Parte 1

16 Mag – L’isola e il maestro | S2

17 Mag – The 8 Show | S1

23 Mag – Tires | S1

24 Mag – Mulligan Parte 2

24 Mag – Jurassic World: Teoria del caos | S1

29 Mag – La vita che volevi | S1

30 Mag – Eric | Miniserie

30 Mag – Geek Girl | S1

31 Mag – Ni Una Mas | S1

Anime

01 Mag – Jujutsu Kaisen | S1

01 Mag – Dr. Stone | S1

01 Mag – Black Clover | S2

01 Mag – Jujutsu Kaisen 0

02 Mag – T・P BON | S1

23 Mag – Garouden: The Way of the Lone Wolf

24 Mag – My Oni Girl

Contenuti non originali

01 Mag – Psych | S1-8

02 Mag – Barbarian

05 Mag – BROS

16 Mag – Mare Fuori 4

18 Mag – The Outfit

Bambini

01 Mag – Cry Babies Magic Tears | S3

20 Mag – Il potere delle principesse | S3

Documentari, reality, stand-up

01 Mag – Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia

01 Mag – Deaw Special: Super Soft Power

02 Mag – I segreti dei Neanderthal

03 Mag – Selling the OC | Stagione 3

04 Mag – John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. | Miniserie

05 Mag – Katt Williams: Woke Foke

06 Mag – The Roast of Tom Brady

07 Mag – Super Rich in Korea | S1

08 Mag – The Final: attacco a Wembley | Miniserie

09 Mag – Il guardiano delle farfalle

10 Mag – L’ULTIMATUM: SUDAFRICA | Stagione 1

10 Mag – El Rey del Cachopo: i crimini di César Román | Miniserie

10 Mag – La vita dei leopardi

15 Mag – Ashley Madison: sesso, scandali e bugie

17 Mag – Power: La polizia negli Stati Uniti

22 Mag – Buying London

23 Mag – Franco Escamilla: Ladies’ man

23 Mag – L’impero delle illusioni: il caso Generación Zoe

Correlati