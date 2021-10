DC FanDome: il primo dietro le quinte ufficiale di Shazam! 2

Il panel del DC FanDome dedicato a Shazam! 2 – Fury of the Gods ha prodotto il lancio poco fa del primo dietro le quinte ufficiale del film.

Nonostante sia ancora in piena fase di post-produzione, Shazam! Fury of the Gods poco fa si è presentato ai fan DC con un primissimo dietro le quinte lanciato in rete direttamente dal protagonista Zachary Levi, per l’occasione vestito con il nuovo costume di Shazam!. Ricordiamo che le riprese del cinecomic diretto da David F. Sandberg sono terminate lo scorso 1° settembre, proprio come riferito in questo nostro aggiornamento.

Trovate qui di seguito il dietro le quinte.

A new behind the scenes featurette for #ShazamFuryOfTheGods has released.pic.twitter.com/G3YT1ZMljF — One Take News (@OneTakeNews) October 16, 2021

SHAZAM! – FURY OF THE GODS

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody, Grace Fulton. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 2 giugno 2023.