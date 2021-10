DC FanDome: il full trailer italiano di The Batman

L’evento principe dell’edizione 2021 del DC FanDome non poteva non essere il lancio del full trailer di The Batman, il cinecomic diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson.

Sulle note composte dal grande Michael Giacchino, il nuovo sensazionale trailer mostra un Batman violento, in costante ricerca della vendetta, e pronto a tutto per ottenerla. Tanto spazio anche alla Catwoman di Zoe Kravitz, ed a Pinguino, il villain interpretato nel film da un irriconoscibile Colin Farrell. Ma bando alle ciance… ed ecco il full trailer di The Batman. Dal trailer italiano, infine, risulta a questo punto confermata la data di rilascio nelle nostre sale prevista per il 3 marzo 2022.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.