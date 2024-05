Fantastic Four: Paul Walter Hauser nel film Marvel

Paul Walter Hauser è stato ingaggiato per recitare in Fantastic Four, il film Marvel Studios dedicato alla famiglia più antica dell’universo Marvel Comics.

Dopo aver firmato per un ruolo in Naked Gun (il reboot del classico Una Pallottola Spuntata), l’attore ha continuato a vivere momenti importanti riguardo il prosieguo della sua carriera. Deadline ha confemato questa sera l’ingaggio in Fantastic Four, ma non il ruolo a lui assegnato.

Hauser nel cast del cinecomic Marvel avrà la compagnia di Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby come Sue Storm, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm. Julia Garner è stata inoltre ingaggiata per interpretare Shalla-Bal, una versione alternativa di Silver Surfer.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

