Julia Garner sarà Silver Surfer nel cinecomic Fantastic Four

Il casting legato al cinecomic Marvel “Fantastic Four” è in piena evoluzione, ed il nome nuovo è quello dell’attrice Julia Garner.

Vincitrice di Primetime Emmy Awards per la serie Ozark, l’attrice Julia Garner è l’ennesimo nome che va ad aggiungersi al cast in costruzione di Fantastic Four, a confermarlo SuperHeroHype. La fonte ha riferito che la Garner nel film Marvel Studios darà volto a Silver Surfer, o meglio a Shalla-Bal, noto interesse amoroso nei fumetti di Norrin Radd (il tradizionale Silver Surfer). Non è ancora chiaro come poi nel film assumerà il ruolo di Silver Surfer.

Di recente la Garner ha ottenuto uno dei ruoli principali in Wolf Man, la nuova rivisitazione targata Blumhouse Productions del celebre monster movie della Universal Pictures.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer).

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

