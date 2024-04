La DC Studios è in trattative con Craig Gillespie per la regia di Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei film che costituiranno il nuovo DC Universe.

Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, il celebre regista sarebbe pronto a sedersi sulla sedia da regista per il film su Supergirl in arrivo nelle sale prossimamente. La fonte rivela, inoltre, che le trattative tra le parti sarebbero a buon punto. Gillespie di recente ha diretto film come “Crudelia con Emma Stone“, ma anche la serie “Pam & Tommy“. L’ultima volta che è approdato in sala, invece, è avvenuto con “Dumb Money“, il film ispirato dalla crisi Game Stop.

Il regista, in caso di chiusura positiva della trattativa, dirigerà una sceneggiatura firmata da Ana Nogueira. Il ruolo da protagonista è stato assegnato solo di recente a Milly Alcock, attrice che in molti hanno apprezzato nella prima stagione della serie di successo “House of the Dragon“. Al momento nessuna data di rilascio è stata offerta da DC Studios.

Supergirl: Woman of Tomorrow si baserà sulla serie di fumetti di Tom King del 2022, illustrata da Bilquis Evely. James Gunn un anno fa descriveva il film così:

“Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”

Correlati