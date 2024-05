Anche Rosamund Pike nel cast di Now You See Me 3

Il cast dell’annunciato Now You See Me 3 ha accolto in queste ore il talento dell’attrice Rosamund Pike.

Deadline, che per primo ha confermato l’ingaggio, ha riferito che il ruolo assegnato alla Pike è da considerare assolutamente fondamentale, senza però specificare la sua natura. Di recente l’attrice si è fatta apprezzare per la sua prova recitativa in Saltburn di Emerald Fennell, e per quel ruolo ha ottenuto una nomination ai BAFTA ed una ai Golden Globe.

Now You See Me 3 riporterà nel cast l’intero team di attori ammirato nei primi due capitoli, ossia Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman e Mark Ruffalo, a loro si aggiungono Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike. In cabina di regia tornerà Ruben Fleischer, mentre Eric Warren Singer ha scritto la sceneggiatura. Bobby Cohen e Alex Kurtzman di Secret Hideout stanno producendo, con Meredith Wieck ed Erin Jones-Wesley che supervisionano il progetto per Lionsgate. I dettagli della trama sono al momento tenuti in segreto.

Now You See Me 2 ha incassato nel Box Office Usa poco più di 65 milioni di dollari, sbancando però nei mercati internazionali per un incasso complessivo di 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 nel Box Office Worldwide.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

