Knuckles: debutto record per la serie su Paramount+

Non poteva esserci un debutto migliore: Knuckles è la serie originale più vista di sempre su Paramount+ nella prima settimana.

Ebbene, per il nuovo universo espanso legato al personaggio di Sonic arriva una nuova conferma, ed il merito è del tanto simpatico, quanto eroico, amico Knuckles. Nonostante Paramount+ raramente pubblichi i dati legati ai suoi ascolti, è noto in questi giorni che il debutto della serie spin-off ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana di programmazione, un record assoluto per la piattaforma.

Dati alla mano, quello di Knuckles risulta essere la serie originale più vista di sempre su Paramount+, ma anche di spettacolo per bambini più popolare. Tra le altre cose, la serie spin-off ha ottenuto un ottimo 70% di recensioni positive su RottenTomatoes, il che lo rende godibile anche nel lungo termine, con numeri che potrebbero continuare ad essere positivi anche nelle prossime settimane. In aggiunta, il primo episodio della serie è stato reso disponibile gratuitamente sul canale ufficiale Youtube.

Tutto oro che cola in vista dell’uscita in sala di Sonic the Hedgehog 3, previsto lo ricordiamo per il 20 dicembre 2024.

FONTE: DEADLINE

Correlati