Riprese finite per il cinecomic Shazam! Fury of the Gods

Sono ufficialmente terminate le riprese del cinecomic Shazam! Fury of the Gods, il cinecomic targato DC Films in uscita nel 2023.

A confermare la fine della produzione è stato durante la notte il regista David F. Sandberg attraverso alcuni post-social diffusi sui propri canali social. Trovate i due post-social in fondo alla pagina. Ora partirà la lunghissima fase di post-produzione, e chissà anche accompagnata dalla oramai classica sessione di riprese aggiuntive, prima del rilascio al cinema fissato per il 2 giugno 2023.

Ricordiamo che il film avrà un proprio spazio al DC FanDome, l’evento globale virtuale che si terrà il prossimo 16 ottobre.

SHAZAM! – FURY OF THE GODS

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody, Grace Fulton. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 2 giugno 2023.