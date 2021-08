Universal Pictures ha rilasciato poco fa il trailer finale di No Time to Die, il nuovo Bond movie interpretato da Daniel Craig, qui alla sua ultima da 007, in uscita nel mese di settembre.

Il trailer arriva alcuni giorni dopo la conferma che il film sarà presentato durante l’edizione 2021 del Festival del Cinema di Zurigo il prossimo 28 settembre, lo stesso giorno della premiere mondiale che si terrà invece al Royal Albert Hall di Londra. In Italia No Time to Die sarà invece distribuito a partire dal 30 settembre. Ecco qui di seguito il trailer:

L’attesa è finita: ecco il trailer internazionale finale di #NoTimeToDie, dal 30 settembre #SoloAlCinema. pic.twitter.com/iQvofmZ7UM — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) August 31, 2021

NO TIME TO DIE

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns. CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz. USCITA: Nelle sale italiane il 30 settembre 2021.

TRAMA: Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.