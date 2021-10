DC FanDome: un fotogramma dal trailer di The Batman e sorpresa in arrivo per The Flash

L’evento globale DC FanDome è oramai vicinissimo. Tutto l’universo DC Comics è infatti pronto a farsi catturare da trailer, video ed anticipazioni dal futuro del famoso marchio dell’intrattenimento.

Nell’attesa alcuni dei protagonisti che saranno presenti all’evento globale hanno iniziato ad ammaliare i fan con alcune piccole anticipazioni. In maniera particolare il regista Andy Muschietti e sua moglie Barbara hanno chiesto ai followers di Instagram di aspettarsi una sorpresa enorme durante il DC FanDome dedicata al loro The Flash, mentre dalla produzione di The Batman è arrivato questa notte un fotogramma inedito dal trailer che verrà rilasciato domani notte.

Non resta che attendere i nostri aggiornamenti domani dal DC FanDome.

L’evento prenderà il via il prossimo 16 ottobre a partire dalle ore 10:00 PST (19:00 ora italiana), la durata effettiva sarà 4 ore, tra panel virtuali, trailer (si spera in abbondanza) ed ospiti internazionali. Ovviamente non sarà solo il cinema protagonista al DC FanDome, molto spazio, infatti, verrà dato all’universo DC televisivo, così come a quelli videoludici e fumettistici.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. USCITA: Nelle sale Usa dal 3 giugno 2022.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.