Cala il sipario sulla 74ma Berlinale, che ha visto in concorso due titoli italiani: Another End, opera seconda di Piero Messina, e Gloria! esordio alla regia dell’artista Margherita Vicario. L’edizione 2024 del Festival di Berlino è stato inaugurato dalla proiezione di Small Thing Like These di Tim Mielants con protagonista Cillian Murphy.

Nel corso di questa edizione del Festival di Berlino sono stati presentati in anteprima anche le serie Supersex di Neftflix e Dostoevskij firmata dai fratelli D’Innocenzo.

L’Orso d’Oro alla carriera è stato assegnato a Martin Scorsese, mentre la Berlinale Kamera a Edgar Reitz che ha presentato in anteprima mondiale

L’Orso d’Oro verrà consegnato dalla giuria, presieduta dall’attrice Lupita Nyong’o, in cui hanno fatto parte l’attrice italiana Jasmine Trinca, il regista statunitense Brady Corbet, la regista di Hong Kong Ann Hui, il tedesco Christian Petzold, il regista spagnolo Albert Serra e la scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i premi miglior opera prima GWFF e documentari.

Berlinale 2024: tutti i vincitori

ORSO D’ORO: Dahomey, di Mati Diop

(ORSO D’ARGENTO) GRAN PREMIO DELLA GIURIA: Yeohaengjaui pillo (A Traveler’s Needs), di Hong Sangsoo

(ORSO D’ARGENTO) PREMIO DELLA GIURIA: L’Empire, di Bruno Dumont

ORSO D’ARGENTO PER IL MIGLIOR REGISTA: Nelson Carlos De Los Santos Arias (Pepe)

ORSO D’ARGENTO PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE DA PROTAGONISTA: Sebastian Stan (A different man, di Aaron Schimberg)

ORSO D’ARGENTO PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE DA NON PROTAGONISTA: Emily Watson (Small Things Like These, di Tim Mielants)

ORSO D’ARGENTO PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA: Sterben (Dying), di Matthias Glasner

ORSO D’ARGENTO PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO ARTISTICO: Martin Gschlacht (direttore della fotografia di The Devil’s Bath)

MIGLIOR DOCUMENTARIO: No other land, di Basel Adra e Yuval Abraham

GWFF- MIGLIOR OPERA PRIMA: Cu Li Never Cries, di Pham Ngoc Lan

(ORSO D’ORO) MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: An odd turn, di Francisco Lezama

(ORSO D’ARGENTO) PREMIO DELLA GIURIA: Remains of the hot day, di Zhang Wenqian



CORTOMETRAGGIO CANDIDATO AGLI EUROPEAN FILM AWARDS: That’s all for me, di Eva Konnemann

Berlinale 2024: sezione Encouters

MIGLIOR FILM: Direct action, di Guillaume Cailleau e Ben Russell

MIGLIOR REGISTA: Juliana Rojas (Cidade; Campo)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: ex aequo: The great Yawn of history, di Alyar Rasti e Some rain must fall, di Qiu Yang

Berlinale 2024: premi onorari

ORSO D’ORO ALLA CARRIERA: Martin Scorse

BERLINALE KAMERA: Edgar Reitz