SAG Awards 2024: Oppenheimer guida la lista dei vincitori

Nella notte italiana sono stati assegnati i SAG Awards 2024, i premi assegnati annualmente dalla Screen Actors Guild, il sindacato degli attori hollywoodiani.

In un anno difficile per la categoria attoriale, con lo sciopero che è durato ben 118 giorni bloccando in toto l’industria cinematografica hollywoodiana, i SAG Awards scelto quelle che sono state le interpretazioni migliori dell’anno. La cerimonia si è tenuta allo Shrine Auditorium and Expo Hall di Los Angeles, in California, e per la prima volta è stata trasmessa in diretta streaming su Netflix.

A dominare la serata, neppure a dirlo, è stato il lanciatissimo Oppenheimer. Il biopic di Christopher Nolan ha raccolto, infatti, tre premi, ovvero quello relativo al cast d’insieme, al Miglior Attore Protagonista a Cillian Murphy ed il Miglior Attore non Protagonista a Robert Downey jr, entrambi in lizza per un Oscar. Altri premi sono andati, invece, a Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers, ed a Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon (battuta la favorita Emma Stone).

In ambito televisivo Succession e The Bear vincono i premi per il Miglior Cast, mentre premi anche a Pedro Pascal (The Last of Us), Jeremy Allen White (The Bear), Elizabeth Debicki (The Crown) e Ayo Edebiri (The Bear). A Barbara Streisand è stato consegnato, infine, il SAG alla carriera.