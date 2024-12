Avengers: Doomsday | Hayley Atwell tornerà come Peggy Carter

Continua anche nel weekend il “festival delle voci” legate al film Avengers: Doomsday, e più in particolare ai personaggi che faranno ritorno dall’MCU.

Dopo aver letto del ritorno di Chris Evans (probabilmente come Nomad da un altro universo), di Benedict Cumberbatch e di Robert Downey jr (come antagonista principale Dottor Destino), è turno oggi di Hayley Atwell, l’attrice inglese che ha prestato più volte il suo volto (e la sua voce) per il personaggio di Peggy Carter. Il rumour, perché ad oggi è di quello che si tratta, è stato avanzato da Deadline.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ma soprattutto di conferme ufficiali, vi ricordiamo che Avengers: Dooomsday anticiperà poi l’altro film evento Marvel dal titolo Avengers: Secret Wars, in arrivo quest’ultimo nelle sale nel 2027.

Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente Avengers: Doomsday è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Mentre aspettate nuovi aggiornamenti, vi proponiamo due nostri articoli legati al ritorno di Robert Downey jr nell’MCU.