Avengers: Doomsday | Chris Evans tornerà nell’MCU

Con le riprese di Avengers: Doomsday previste per la prossima primavera è tempo di speculazioni, di quelle forti ed affascinanti.

Secondo un articolo di The Wrap, infatti, è noto che Chris Evans tornerà nell’MCU proprio attraverso Avengers: Doomsday. La fonte non si è spinta oltre la semplice dichiarazione, evitando quindi di suggerire l’entità del suo ritorno. Di recente Chris Evans è apparso nel cinecomic dei record Deadpool & Wolverine (la nostra recensione), ma non come Steve Rogers, bensì come Johnny Storm/Torcia Umana, personaggio interpretato in I Fantastici 4 della Fox.

Il celebre divo hollywoodiano, reduce dal non esaltante risultato con Uno Rosso (la nostra recensione), ha interpretato per l’ultima volta Steve Rogers/Captain America in Avengers: Endgame, chiudendo di fatto la sua lunga collaborazione con i Marvel Studios, o almeno così sembrava. Questo ritorno annunciato da The Wrap (successivamente confermato anche da Deadline) segue di fatto le continue speculazioni del fandom, il quale ha da sempre caldeggiato questa ipotesi.

Al momento, ne Marvel Studios e neppure Chris Evans hanno voluto commentare questa notizia. Sarà nostra premura aggiornarvi.

Avengers: Doomsday | Note di Produzione

Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente Avengers: Doomsday è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Mentre aspettate nuovi aggiornamenti, vi proponiamo due nostri articoli legati al ritorno di Robert Downey jr nell’MCU.

