Warhammer 40000 | La serie tv Amazon muove passi importanti

Amazon MGM Studios è oramai in procinto di ufficializzare l’avvio dell’universo Warhammer 40000. Il primo passo sarà la realizzazione di una serie tv.

Annunciato nel 2022 dopo aver acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico, il franchise Warhammer 40000 sembra oramai pronto a fare il grande salto dal mondo dei videogames a quello hollywoodiano, in quella che possiamo paragonare all’operazione Fallout.

Secondo Deadline, infatti, Amazon e Games Workshop (la società che ha creato il franchise videoludico) avrebbero assemblato una mini-stanza per concentrarsi su una direzione creativa per l’ universo di Warhammer. La fonte ha riferito, a tal proposito, che la decisione presa dal team creativo verterebbe verso lo sviluppo di una serie tv live action. Nessun nome al momento circola per quanto riguarda il ruolo di showrunner.

Come oramai noto da tempo, Henry Cavill sarà impegnato nel progetto Warhammer 40000 sia come interprete principale che come produttore esecutivo, a tal proposito, di recente ha riferito sui social quanto segue:

Il mio incredibile team e io, insieme alle menti brillanti di Games Workshop, abbiamo lavorato nelle concept room, scomponendo gli approcci all’enormità e alla magnificenza del mondo di Warhammer. Insieme, abbiamo setacciato la pletora di personaggi incredibili e studiato attentamente vecchi tomi e testi. I nostri sforzi combinati ci hanno portato a un posto fantastico per iniziare il nostro Universo, che è stato concordato da chi è in alto sia in Amazon che in Games Workshop.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Warhammer 40000 | Breve sul Gioco

Il gioco di ruolo da tavolo ha debuttato nel 1987, e presenta modelli in miniatura come parte del suo gameplay. Si svolge in un lontano futuro, poiché l’umanità si trova in guerra con alieni e mostri soprannaturali. Essenzialmente, è una miscela di fantascienza e fantasy che ha dimostrato di essere molto popolare negli ultimi quaranta anni, tanto che il franchise ha generato romanzi, videogiochi, un film d’animazione e una serie TV animata.

