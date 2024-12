28 Anni Dopo | Trailer, poster e trama del film

La divisione nazionale di Sony Pictures ha avviato la campagna promozionale legata al film 28 Anni Dopo, nuovo capitolo della saga horror di Danny Boyle.

Dopo il lancio della versione originale, lo studios ha diffuso da poco in rete il trailer italiano, ma anche il primo poster. 28 Anni Dopo (in originale 28 Years Later) nelle nostre sale sarà distribuito a partire dal 19 giugno 2025. Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Il regista premio Oscar®️ Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland, nominato all’Oscar®️, si riuniscono per 28 Anni Dopo (28 Years Later), una nuova terrificante storia ambientata nel mondo di 28 Giorni Dopo (28 Days Later). Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.

28 Anni Dopo | Il Trailer

28 Anni Dopo | Note di Produzione

Danny Boyle, come noto, è stato il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia. Nia DaCosta, notizia già anticipato nel recente passato, è stata scelta come regista del secondo capitolo della trilogia. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew. Come produttore esecutivo, inoltre, spicca il nome di Cillian Murphy, protagonista del primo iconico film (28 Giorni Dopo).

Nel cast di 28 Anni Dopo (questo dovrebbe essere il titolo italiano) spiccano i nomi di Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman. La presenza di Cillian Murphy è stata confermata, ma non è chiara l’entità del suo ruolo.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.

28 Anni Dopo | Il Poster

