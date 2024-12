I 5 film iconici sui casinò ambientati in Italia

L’Italia, con la sua ricca storia culturale e cinematografica, fa da splendido sfondo a tanti film. Tra questi, i film sui casinò sembrano essersi ritagliati uno spazio unico, fondendo la magia dei giochi ad alta posta con paesaggi italiani mozzafiato. Che si tratti di una partita di poker in uno splendido palazzo veneziano o di una rapina ricca di suspense in un elegante casinò, questi film hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Casino Royale (2006)

Casino Royale è un iconico film sul casino ambientato in Italia. È il classico di James Bond che ha portato Daniel Craig alla sua prima apparizione come 007, probabilmente uno dei reboot più amati nella storia del franchise, e gran parte dell’azione si svolge durante una partita di poker ad alta posta.

Le location italiane conferiscono al film un fascino ineguagliabile. Il film contiene riprese panoramiche di Venezia e del sereno lago di Como, che fanno da sfondo ad alcune delle scene più mozzafiato del film. In particolare, saranno ricordati l’edificio veneziano in rovina in cui è ambientata la battaglia finale e il rifugio di Bond sul lago. Questo film mescola la tensione al tavolo da poker con il romanticismo e il mistero in Italia come solo il suo genere sa fare.

Ocean’s Twelve (2004)

Dopo il fenomenale successo di Ocean’s Eleven, il sequel sfida nuovamente il genere delle rapine, con una parte dell’azione che si svolge in Italia. George Clooney riprende il ruolo di Danny Ocean in questo sequel, guidando il suo regolare esercito di ladri professionisti nell’ideazione di un’audace rapina in Europa.

La banda si reca in Italia, sul bellissimo lago di Como, alla ricerca di un altro ladro noto come “Volpe notturna”. Questo non è un film sui casinò, ma sul gioco d’azzardo e sui rischi elevati. Le ambientazioni, le ville e i paesaggi italiani contribuiscono al fascino generale di questo film, combinando elementi di eleganza e suspense.

Il talento di Mr. Ripley (1999)

Non è un film di casinò pieno di truffe, ambizioni e inganni, tutti quei giochi di rischio contro ricompensa di cui si occupano i casinò. Adattato dal romanzo di Patricia Highsmith, il film racconta la storia di Tom Ripley, interpretato da Matt Damon, che si fa strada con la sua astuzia nelle vite dell’aristocrazia italiana degli anni Cinquanta.

Ambientato in luoghi italiani mozzafiato come Roma, Venezia e la Costiera Amalfitana, il film trasuda opulenza e subdole macchinazioni dell’alta società. Una delle scene più importanti si svolge in una sciccosa località italiana e mostra una tensione simile a quella dei casinò: molto profonda dal punto di vista psicologico, con immagini di vero lusso, è un film da non perdere.

The Italian Job (1969)

Non si tratta di una vera e propria rapina al casinò, ma di un classico che deve essere elencato qui per la sua posta in gioco emotiva e per le strategie intrinseche al mondo del gioco d’azzardo. The Italian Job è un film su una banda di rapinatori che escogita un audace furto d’oro nella città italiana di Torino.

Si tratta di un riferimento culturale al famoso inseguimento della Mini Cooper per le strade e sui tetti di Torino. Pur non riguardando il blackjack o la roulette in sé, i motivi del rischio calcolato, del lavoro di squadra e delle conseguenze inaspettate che sono alla base di quella scena riecheggiano piacevolmente nell’eccitazione del gioco d’azzardo.

GoldenEye (1995)

Il classico film di James Bond GoldenEye, ambientato in diversi continenti, presenta una delle scene di casinò più indimenticabili, con l’Italia che fa da sfondo scenografico e da ambiente lussuoso.

La scena più intensa è quella in cui Bond gioca a baccarat con Xenia Onatopp. Una scena di classe e di raffinatezza nello scenario più allettante di un casinò. Tutto sembra così italiano in questo film; ogni inquadratura trasuda eleganza senza tempo.

Conclusione

Probabilmente, l’Italia era l’unico Paese che avrebbe potuto ospitare film basati sui casinò, con il suo paesaggio surreale, la sua ricca storia culturale e l’aria generale di lusso.

Nei film – dalle partite di poker ad alta posta di Casino Royale alle avventure di Ocean’s Twelve e The Italian Job – il dramma, il rischio e il fascino del mondo dei casinò emergono piuttosto che la glorificazione del gioco d’azzardo in sé e per sé.

Probabilmente saranno la bellezza senza tempo e l’allure cinematografica dell’Italia a conquistare lo spettacolo, non quello che alla fine chiude l’accordo sul destino delle mani del personaggio sul tavolo.

Correlati