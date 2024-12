28 Years Later | Il trailer del nuovo apocalittico capitolo

Sony Pictures questa notte ha diffuso in rete il primo trailer di 28 Years Later, il nuovo apocalittico capitolo della saga horror diretto da Danny Boyle.

Nel video è possibile dare un primissimo sguardo a ciò che è accaduto nel Regno Unito 28 anni dopo l’inizio dell’infezione che ha tramutato la maggior parte della popolazione in zombie. C’è spazio per i nuovi personaggi interpretati da Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ed al look inquietante scelto per Ralph Fiennes. Inoltre, secondo alcune speculazioni giunte dalla rete, nel trailer c’è spazio per quello che sembra lo zombie interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy (scena di inseguimento tra i campi).

Sony ha anche diffuso la sinossi ufficiale di 28 Years Later che recita: “Qualche tempo dopo gli eventi di 28 settimane dopo , il virus della rabbia è tornato e un gruppo di sopravvissuti deve sopravvivere in un mondo devastato da orde di infetti.”

28 Years Later | Il Trailer

28 Years Later | Note di Produzione

Danny Boyle, come noto, è stato il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia. Nia DaCosta, notizia già anticipato nel recente passato, è stata scelta come regista del secondo capitolo della trilogia. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew. Come produttore esecutivo, inoltre, spicca il nome di Cillian Murphy, protagonista del primo iconico film (28 Giorni Dopo).

Nel cast di 28 Anni Dopo (questo dovrebbe essere il titolo italiano) spiccano i nomi di Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman. La presenza di Cillian Murphy è stata confermata, ma non è chiara l’entità del suo ruolo.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.

