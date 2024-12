Warner Bros ha svelato la data d’uscita nordamericana di Final Destination: Bloodlines, ennesimo film della celebre saga horror.

Il film diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che nel recente passato ha ottenuto un accordo di distribuzione anche in sale del circuito IMAX (il nostro articolo a questo indirizzo), uscirà al cinema a partire dal 16 maggio 2025 (via Deadline). Ad oggi, nessun altro film di grande produzione “possiede” quella data.

Nessun dettaglio sulla trama di Final Destination: Bloodlines è stato al momento svelato. Sarà nostra premura aggiornarvi con nuove informazioni.

Final Destination: Bloodlines | Note di Produzione

Zach Lipovsky e Adam B. Stein dirigeranno Final Destination: Bloodlines, su una sceneggiatura firmata da Lori Evans Taylor (Wicked Wicked Games) e Guy Busick (Scream), con Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) come produttore. Tra i produttori figurano anche Dianne McGunigle (Cop Car) e i produttori storici della saga Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor.

Il cast del nuovo film sarà composto, infine, da Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky), Kaitlyn Santa Juana (Dear Evan Hansen), Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) e Tinpo Lee (The Manor).

Final Destination | La Saga

Final Destination è approdato nelle sale nel 2000, diretto da James Wong. A fronte di una spesa di 23 milioni di dollari, il film ne incassò ben 112 milioni. Complessivamente la saga ha portato nelle casse della New Line Cinema la bellezza di 700 milioni di dollari divisi su 5 pellicole. Nel film originale, un ragazzo – dopo aver avuto una previsione di morte dei suoi amici – mette tutti in salvo, scatenando però la “vendetta” della stessa morte, decisa a portare a termine il suo piano mortale.

