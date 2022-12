Il futuro artistico di Henry Cavill potrebbe continuare ad essere luminoso, e questo nonostante l’addio al celebre ruolo di Superman.

Il giorno dopo il suo triste addio al DC Extended Universe, e poco più di un mese da quello alla serie di successo The Witcher, l’attore Henry Cavill sembra aver trovato la sua via attraverso un accordo di produzione che, a quanto pare, riguarderebbe anche Amazon Studios. Il nuovo progetto è una serie liberamente ispirata a Warhammer 40000, famoso gioco da tavolo nato negli anni ottanta, e prosperato nei successivi 40 anni.

SuperHeroHype ha riferito che Cavill figura come produttore ed interprete della serie, così come Vertigo Entertainment sarà presente come co-finanziatore. Sul discorso Amazon Studios, invece, la fonte aggiunge che, nonostante l’accordo non sia ancora stato chiuso, alla fine il colosso farà parte del progetto.

Giusto per chiudere il cerchio intorno a questo aggiornamento, va detto che Cavill è uno dei fan più celebri del franchise, la sua passione lo porta anche a dipingere per hobby modelli dei personaggi in miniatura.

IL GIOCO WARHAMMER 40000

Il gioco di ruolo da tavolo ha debuttato nel 1987, e presenta modelli in miniatura come parte del suo gameplay. Si svolge in un lontano futuro, poiché l’umanità si trova in guerra con alieni e mostri soprannaturali. Essenzialmente, è una miscela di fantascienza e fantasy che ha dimostrato di essere molto popolare negli ultimi quaranta anni, tanto che il franchise ha generato romanzi, videogiochi, un film d’animazione e una serie TV animata.