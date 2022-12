Il trailer di Battle for Pandora, la risposta ad Avatar 2 firmata The Asylum

Sulla scia di Avatar: la via dell’acqua, la famosa casa di produzione di film a basso budget The Asylum ne ha fatta un’altra delle sue… pellicole: The Battle for Pandora.

La trama di Battle for Pandora segue una missione di salvataggio su Pandora, solo che non si tratta di uno dei 14 satelliti di Polifemo, il gigante gassoso del sistema stellare di Alfa Centauri. Pandora è qui una delle lune del nostro pianeta gassoso Saturno. Questa la sinosi:

“Dopo che un segnale di aiuto inviato da una nave di ricerca giunge sulla Terra, la U.S. Space Force invia una missione di soccorso su Pandora, una luna di Saturno, ma quando provano ad atterrare, scoprono che Pandora è abitata da una specie umanoide altamente evoluta.“

Battle for Pandora

Il film è stato diretto da Noah Luke su una sceneggiatura scritta da Rolfe Kanefs. Nel cast troviamo Kristos Andrews, Becca Buckalew, Richard Chiu e Tom Sizemore.

Battle for Pandora è già disponibile negli USA in VOD e su alcuni servizi in streaming. Non si ha ancora una data dell’eventuale sua distribuzione in Italia, anche se supponiamo che possa presto arrivare anche qui da noi, dato che le produzioni della The Asylum hanno una folta schiera di amatori.