Box Office Italia, giovedì da 1 milione per Avatar: La via dell’acqua

Il Box Office Italia è sempre più monopolizzato da Avatar: La via dell’acqua, e gli incassi della giornata di giovedì lo confermano.

Dopo aver toccato quota 1.45 milioni nel suo opening day mercoledì, il kolossal di James Cameron ieri ha raccolto dal botteghino nazionali 1.08 milioni di euro, ed ora viaggia con un parziale di 2.07 milioni in due giorni. Stime alla mano, la due giorni di Avatar: La via dell’acqua non può non essere considerato uno dei grandi successi del 2022, ma di certo assolutamente lontani dai numeri da record fatti segnare dal primo Avatar.

Omini extraterrestri blu a parte, il Box Office ieri ha registrato incassi magri, e per nulla in linea con il periodo. Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio ha infatti incassato 26 mila euro in seconda posizione, mentre Vicini di Casa solo 12 mila in terza. A tal proposito, va detto che l’80% dell’intero incasso al botteghino di giovedì è andato nelle casse della Disney proprio per Avatar 2.

