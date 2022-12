Posted on

Questo secondo weekend di luglio continua a dimostrarsi super positivo, ed il merito non poteva non essere di Spider-Man: Far From Home, primo anche di sabato. Nel Box Office Italia relativo alla giornata di sabato 13 luglio, Spider-Man: Far From Home ha incassato altri 1,14 milioni di euro, per un totale da mercoledì di 4,32