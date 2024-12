Con un annuncio a sorpresa avvenuto ieri, il cult horror/comedy Return of the Living Dead tornerà al cinema con la più classica delle operazioni remake.

Nella giornata di ieri, infatti, la Living Dead Media di Steve Wolsh ha annunciato per Natale 2025 l’arrivo in sala di una sorta di remake/sequel di Return of the Living Dead, la celebre horror/comedy del 1985 nata come sequel “non autorizzato” del cult di George A. Romero “Night of the Living Dead”. L’annuncio è stato tra l’altro accompagnato da un brevissimo teaser di presentazione che offre un piccolo assaggio delle atmosfere che presumibilmente verranno sviluppate per il film.

Return of the Living Dead | Il Teaser

Attraverso una nota rilasciata al the Hollywood Reporter, il nuovo film viene descritto NON come un reboot dell’originale, ma bensì come un nuovo episodio del celebre franchise horror/comedy avviato nel 1985 da Dan O’Bannon. Sarà ambientato in una piccola città della Pennsylvania nel Natale del 1985, 18 mesi dopo gli eventi del film originale.

Come noto, in Return of the Living Dead (da noi Il Ritorno dei Morti Viventi) venivano messi al centro dell’attenzione gli sfortunati eventi che seguirono dopo che due maldestri dipendenti del magazzino di forniture mediche di Uneeda rilasciano accidentalmente nell’aria un gas mortale, che porta i morti a risorgere come zombi, infettando l’intera città e sigillandone inavvertitamente il destino.

Steve Wolsh dirigerà il film da una sua sceneggiatura. Il veterano degli effetti speciali Tony Gardner (Zombieland, Hocus Pocus 2, Chucky) è stato scelto per creare il look degli zombie. Christopher W. Fox, figlio del produttore dei capitoli precedenti, sarà produttore esecutivo del nuovo capitolo.