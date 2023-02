Ancora tre nuove aggiunte al cast della serie The Penguin

Il casting di The Penguin – serie spin-off di The Batman – continua ad accogliere nuovi volti in vista dell’inizio delle riprese.

Dopo la notizia dell’ingaggio del giovanissimo Rhenzy Feliz ieri, quest’oggi SuperHeroHype riporta quelli di Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell, in quelli che vengono segnalati come ruoli di supporto. Kelly è meglio conosciuto per il suo ruolo di Doug Stamper in tutte e sei le stagioni di House of Cards, mentre la Aghdashloo per la serie The Expanse. Per quanto riguarda la O’Donnell di recente è stata apprezzata in serie quali Outer Range e Daredevil.

THE PENGUIN

Con le riprese sempre più vicine (a fine mese), il cast di The Penguin al momento è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell.

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, avrà il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, sarà il produttore esecutivo. Craig Zobel dirigerà i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe.