Rhenzy Feliz con Colin Farrell nella serie dedicata a Pinguino

Il casting di The Penguin, lo spin-off di The Batman dedicato al Punguino di Colin Farrell, ha accolto al suo interno l’attore Rhenzy Feliz.

SuperHeroHype ha riportato la notizia, confermando allo stesso tempo che si tratterà di un ruolo abbastanza centrale. Rhenzy Feliz è noto per aver partecipato al cast principale della serie Marvel’s Runaways, ma anche per aver fatto parte del cast vocale di Encanto.

Con le riprese sempre più vicine (a fine mese), il cast di The Penguin al momento è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro).

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, avrà il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, sarà il produttore esecutivo. Craig Zobel dirigerà i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe.