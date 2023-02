Tramite Amicizia: Alessandro Siani e Max Tortora ospiti all’UCI Luxe Maximo

Il prossimo 18 febbraio il multisala UCI Luxe Maximo ospiterà Alessandro Siani e Max Tortora, rispettivamente regista/protagonista ed interprete di Tramite Amicizia.

I due artisti saluteranno i presenti alla proiezione delle 19:15, promuovendo l’uscita “oggi” della nuova commedia distribuita nelle sale da 01 Distribution. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa qui di seguito.

Milano, 13 febbraio 2022 – Il 18 febbraio alle ore 19:15 presso la multisala di UCI Luxe Maximo l’attore e regista Alessandro Siani e l’attore Max Tortora saluteranno il pubblico presente in sala per la proiezione di Tramite Amicizia, il nuovo lungometraggio distribuito da 01 Distribution che tratta il tema dell’amicizia in una maniera originale, divertente e commovente.

Il film, presentato sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo e in uscita nella sale oggi, 14 febbraio, affronta questa tematica delicata in chiave comica ma anche profonda, spingendo lo spettatore alla risata ma allo stesso tempo evidenziando quanto possa essere pesante l’isolamento.

Il protagonista della storia è Lorenzo (Alessandro Siani), il proprietario dell’agenzia “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l’amico perfetto… Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?