Le riprese del cinecomic Captain America: New World Order sono imminenti, a confermarlo il suo protagonista Anthony Mackie.

Intervistato sull’argomento da Entertainment Weekly, l’attore Anthony Mackie ha confermato che il via alle riprese è stato fissato nei primi giorni del mese di marzo, pertanto a meno di un mese da oggi. Ecco le sue parole nello specifico: “Inizieremo a girare tra un mese. Partiremo tra circa un mese, perciò siamo tutti impegnati negli ultimi preparativi e poi saremo pronti“.

Sul fronte Harrison Ford, quest’anno impegnato nuovamente impegnato nei panni di Indiana Jones per il quinto capitolo della iconica saga, il CEO di Marvel Studios “Kevin Feige” ha svelato che il suo Ross sarà nel film “promosso” a Presidente degli Stati Uniti d’America. Qui un estratto delle sue parole: “È incredibile aver avuto l’occasione di incontrare e parlare con lui del ruolo. Non è mai stanco di tutto quello che fa, e questa è certamente una parte grossa per Thaddeus Ross, è il presidente degli Stati Uniti nel film.”

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blade Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.