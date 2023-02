The Flash: i characters poster dei protagonisti

Dopo il lancio del primo trailer avvenuto durante il Super Bowl, il cinecomic The Flash è tornato protagonista in rete attraverso il lancio dei poster dei protagonisti.

I tre characters poster mostrano i look del Flash di Ezra Miller, con tanto di costume nuovo rispetto a quello di Justice League, del Batman di Michael Keaton, in linea con quello indossato nel lontano 1992, e la Supergirl di Sacha Calle. Tornando al costume del Batman di Keaton, il trailer sembrerebbe anticipare diversi look in diversi momenti della storia, pertanto aspettiamoci di apprezzare anche altri costumi, ed il tutto senza dimenticare che il Batman di Ben Affleck sarà presente nel film.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

I POSTER DEI PROTAGONISTI