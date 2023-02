La Warner Bros ha condiviso in rete, come da promessa, il primo straordinario trailer di The Flash, il cinecomic DC incentrato sul celebre velocista scarlatto.

Tra mondi che collidono, versioni differenti di Batman e Flash, e la presenza di più di una sorpresa per i fan DC, il primo trailer di The Flash di certo non ha deluso le aspettative e, come molti hanno anticipato, potrebbe rivelarsi uno dei migliori – se non il migliore – cinecomic DC fino ad oggi realizzato dalla Warner Bros.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

IL TRAILER