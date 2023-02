L’attrice Emma Corrin si è aggiunta al cast in costruzione di Nosferatu, remake del classico degli anni venti affidato alla regia di Robert Eggers.

Dopo aver interpretato Lady Diana Spencer nella serie di successo The Crown, la giovane attrice Emma Corrin sarà tra gli interpreti principali della nuova opera cinematografica di Robert Eggers, regista di recente osannato dalla critica per The Northman. Il sito Bloody Disgusting ha confermato l’ingaggio dell’attrice, ma ciononostante non ha sveglato il ruolo a lei assegnato.

Tra gli altri attori già confermati, Willem Dafoe, Bill Skarsgard nel ruolo dell’antico vampiro della Transilvania, Lily-Rose Depp in quello della povera ragazza da lui ossessionata, mentre Nicholas Hoult vestirà i panni del marino della ragazza. Eggers sarà regista e sceneggiatore.

FW Murnau ha diretto la versione originale del 1922 di Nosferatu, mentre il regista tedesco Werner Herzog ha diretto in particolare la sua versione del racconto classico nel 1979. Il film muto del 1922 seguiva il vampiro Conte Orlok, che vuole comprare una casa in Germania e si innamora della moglie dell’agente immobiliare. Era un adattamento non ufficiale di “Dracula” di Bram Stoker, che ha quasi portato alla distruzione di tutte le copie.