The Flash è considerato dai piani alti della DC Studios il più grande cinecomic mai realizzato, a tal proposito in casa Warner Bros pare sia scattato l’operazione priorità.

Dopo aver distribuito in pompa magna il primo trailer durante lo scorso Super Bowl (lo trovate a questo nostro indirizzo), la Warner bros ha pensato bene di offrire ai presenti al CinemaCon di Las Vegas un’anteprima del film, in anticipo di due mesi dalla data di esordio in sala. La speciale convention si svolgerà dal 24 al 27 aprile in quel di Las Vegas, pertanto la proiezione è stata fissata per il 25 aprile.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

