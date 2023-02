La pre-produzione di Venom 3 è ufficialmente partita. Ad annunciare l’avvio ai lavori è stato il suo interprete principale Tom Hardy.

Il celebre attore ha scelto il suo seguitissimo account Instagram per annunciare con un video speciale l’avvio della pre-produzione del terzo annunciato capitolo della saga legata all’anti-eroe Marvel. Come noto da tempo, la sceneggiatrice dei primi due capitoli “Kelly Marcel” è stata promossa a regista di Venom 3, per lei si tratterà di un esordio assoluto dietro la macchina da presa.

IL VIDEO DI TOM HARDY

Non ci sono ancora dettagli riguardo la prossima avventura del famoso simbionte, a tal proposito è lecito pensare che il franchise Marvel di proprietà Sony possa con Venom 3 iniziare ad offrire importanti connessioni narrative. O almeno quella è la speranza dei fan.

Con Tom Hardy, è probabile che Stephen Graham, l’attore che in Venom: La Furia di Carnage ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan trasformato da Carnage nella sequenza post-credits nel simbionte noto come Toxin, sia di ritorno, offrendo così spazio all’introduzione di un nuovo villain.

Venom: La Furia di Carnage ha incassato 506 milioni di dollari, e lo ha fatto in un periodo difficile, vista la situazione pandemica. La regia è stata affidata lo ricordiamo a Andy Serkis.