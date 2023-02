Universal Pictures ha condiviso con la rete un nuovo coloratissimo banner legato alla campagna promozionale del film Super Mario Bros – Il Film.

Il nuovo banner mostra i vari protagonisti della pellicola animata, mentre sfrecciano con i loro bizzarri veicoli da corsa, con Mario in testa (LO TROVATE IN FONDO ALLA PAGINA). Ricordiamo che il film d’animazione targato Illumination Entertainment sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 6 aprile.

SUPER MARIO BROS – IL FILM

Super Mario Bros – Il Film arriverà al cinema in live animation, con Aaron Horvath e Michael Jelenic in cabina di regia, e Matthew Fogel (Minions 2) come sceneggiatore. La Illumination Entertainment di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto (creatore del gioco originale) per Nintendo si è occupato della produzione con Universal Pictures. Al cinema dal 7 aprile 2023. In Italia dal 6 aprile.

Tra i protagonisti del cast vocale ci sarà spazio per Chris Pratt, che doppierà Mario, ma anche per Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).

IL NUOVO BANNER