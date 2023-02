Cinema e Casinò: ecco alcuni film che hanno fatto storia

I film, si sa, possono avere anche una funzione istruttiva. Perché raccontano degli scenari che nella vita reale sono sottovalutati o non presi molto in considerazione. Soprattutto per quanto concerne tematiche sensibili come quelle del gioco.

Molti critici, infatti, sostengono che guardare film su questa tematica possa essere un utile strumento per capire subito i dettagli di questo ambiente, sia dal punto di vista educativo che funzionale. Le tecniche per vincere, il come si riconoscono i casino online sicuri, le regole e quali sono le strategie da usare in quel preciso contesto.

È in questo quadro che si collocano i film ambientati nei casinò, luogo per eccellenza in cui si cimentano giocatori da tutto il mondo. Ecco i titoli che hanno fatto la storia in tal senso.

Fear and Loathing in Las Vegas

Tratto da un romanzo, il film è diretto da Terry Gilliam. Il protagonista, interpretato da Johnny Depp, parte per un viaggio in America occidentale insieme al suo avvocato. Dovrebbero scrivere un articolo su un evento sportivo ma in realtà hanno a che fare con tutto ciò che gira a Las Vegas. Non solo gioco ma anche spacciatori e malavita, più o meno organizzata. Anche in questo modo, si scopre una città lontana da tutti gli stereotipi a cui siamo abituati.



Rain Man

Tra gli attori protagonisti di questo film ci sono Tom Cruise e Dustin Hoffman: quest’ultimo, nel film ha il ruolo di fratello autistico – chiamato Raymond – di Cruise. Cruise scopre che il padre, deceduto, ha lasciato una eredità milionaria all’istituto psichiatrico. A far diventare famoso il titolo è anche la scena che viene girata a Las Vegas nel casinò Caesars Palace, realmente esistente, in cui Raymond – il nome di Cruise nel film – e Charlie vincono una bella cifra.

Casinò Royale

Se non è il film più famoso ambientato nei casinò, poco ci manca. Tanto è vero che, indipendentemente dallo scenario, è universalmente riconosciuto come tra le migliori pellicole id James Bond. Senza fare troppo spoiler, in questa opera Bond deve affrontare un finanziatore di terroristi e il campo di battaglia sarà proprio il Casino Royale, che nel film si trova a Montenegro ma nella realtà è un hotel in Repubblica Ceca.



Casinò

Il titolo già dice tutto. Secondo molti critici, è il film che tratta il gioco d’azzardo più famoso di tutti i tempi. Forse perché ha anche una funzione di rappresentare la ‘vera vita’ di Las Vegas, conosciuta solo per le tante sale da gioco presenti. Infatti, nel filmato viene mostrato anche il retroscena di questo modo, fatti di accordi sottobanco e un mondo che non fa della legalità il suo punto di forza.

Regista Martin Scorsese e tra gli attori c’è Robert De Niro, con il ruolo di protagonista che ha rapporti con la mafia (nel film, ovviamente!). Può essere visto anche come un documentario, in cui viene mostrata la totalità di tutto ciò che ‘scorre’ all’interno di un mondo che all’esterno sembra patinato ma in realtà nasconde delle insidie molto profonde.