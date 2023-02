Disney+ e Lucasfilm quest’oggi hanno pubblicato i characters poster dei protagonisti della terza stagione di The Mandalorian.

I tre poster, che trovate in fondo alla pagina, mettono al centro dell’attenzione i look di Din, Grogu, Bo Katan e Greef Karga, quattro personaggi intorno ai quali ruoterà l’intera terza stagione oramai prossima all’esordio su Disney+ (1° marzo). In aggiunta ai poster, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo aggiornamento con le dichiarazioni di Jon Favreau sulla sempre più probabile quarta stagione.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.

I CHARACTERS POSTER DEI PROTAGONISTI