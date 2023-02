Manca giusto una settimana al lancio su Disney+ di The Mandalorian 3, ma a quanto pare lo sguardo di Jon Favreau sembra già rivolto alla futura quarta stagione.

Intervistato da BFMTV, infatti, il produttore e sceneggiatore della serie ha riferito che la sceneggiatura dell’intera quarta stagione è stata già completata, e che si attende solo il via libera da parte di Lucasfilm per avviare la pre-produzione.

Non è la prima volta che Favreau parla in anticipo della quarta stagione, in precedenza, infatti, aveva annunciato di essere a lavoro sulla sceneggiatura già durante la scorsa edizione dello Star Wars Celebration. Secondo alcune fonti, inoltre, le riprese potrebbero già essere avviate per fine anno, così da accorciare i tempi di attesa i nuovi episodi e quelli della quarta.

Ricordiamo che The Mandalorian 3 approderà su Disney+ a partire dal prossimo 1° marzo.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.

