Al via le riprese di Rick & Michonne, la serie spin-off di The Walking Dead

L’emittente AMC ha confermato ieri l’avvio delle riprese di Rick & Michonne, lo spin-off della serie The Walking Dead.

L’annuncio è arrivato in serata attraverso il lancio in rete di due immagini dal set, una delle quali che mostra le mani dei due protagonisti (Andrew Lincoln e Danai Gurira) che si intrecciano, trovate le due foto in fondo alla pagina.

La serie, inizialmente pensata come un film interamente incentrato su Rick Grimes (Andrew Lincoln), vedrà la luce nel corso del 2024, e sarà divisa in sei episodi. La storia della nuova serie sarà ambientata in una location nuova e mostrerà i due personaggi mentre affrontano situazioni inedite e cercano di capire che tipo di legame li unisce. Nessun dettaglio è stato ancora rivelato riguardo la presenza di altri personaggi noti del The Walking Dead Universe.

LE PRIME DUE FOTO DAL SET

FONTE: AMC via COMICBOOK