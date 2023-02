Stella Meghie tra i registi della serie Marvel’s Wonder Man

I Marvel Studios hanno scelto Stella Meghie come regista di alcuni episodi di Wonder Man, una delle prossime serie in arrivo su Disney+.

La regista (The Weekend e The Photograph) sta già collaborando con Disney per Tiana, una nuova serie live-action legata al film d’animzione La principessa e il ranocchio, di cui sarà produttrice. Riguardo la serie Marvel, la Meghie affiancherà Destin Daniel Cretton, regista, sceneggiatore e produttore della serie Wonder Man.

WONDER MAN

La serie sarà sviluppata – e diretta – da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro sequel. Tra i registi anche Stella Meghie. Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie. NEL CAST Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley.

Wonder Man (nessun collegamento con la Wonder Woman della DC) nei fumetti non è altro che Simon Williams, un dirigente d’affari caduto in disgrazia che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli dall’interno. Dopo aver ottenuto i super poteri, tuttavia, Simon sceglie di non tradire la sua nuova squadra mandando su tutte le furie la terribile setta.

Prossimamente su Disney+.

FONTE: DEADLINE