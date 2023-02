The Walking Dead Universe: la sinossi di Daryl Dixon

L’emittente AMC ha svelato la sinossi ufficiale di Daryl Dixon, la serie incentrata sul famoso personaggio di The Walking Dead.

Nei giorni scorsi l’emittente ha anche confermato l’ingresso di molti nuovi attori nel cast, alcuni di questi in ruoli che di certo capaci di influenzare il cammino di Daryl Dixon sottolineato nella sinossi qui di seguito.

LA SINOSSI UFFICIALE DELLA SERIE

“Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.”

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. Nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo spazio per David Zabel. NEL CAST Norman Reedus, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La trasmissione avverrà nel corso del 2023 su AMC.

TRAMA: La serie sarà ambientata a Parigi, in Francia, e vedrà come protagonista Norman Reedus nel ruolo che presta il titolo alla serie stessa, misteriosamente “atterrato” a Parigi, in terra francese.

FONTE: AMC via COMICBOOK