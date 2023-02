Il colosso dello streaming Netflix svilupperà una serie ispirata a Something is Killing The Children, fumetto firmato da James Tynion e Werther Dell’Edera.

Nell’ambito di un nuovo accordo con la coppia artistica formata da Baran bo Odar e Jantje Friese (Dark, 1899), Netflix ha annunciato il futuro adattamento del fumetto Something is Killing the Children. Ili fumetto ha vinto alcuni premi Eisner Awards, ed protagonista di una vendita importante nel mondo (oltre 2 milioni di copie). I due filmmakers collaboreranno con Peter Friedlander e Bella Bajaria, i due a capo del team delle serie tv prodotte negli Stati Uniti e a livello globale.

Il fumetto Something is Killing the Children è ambientato in una piccola cittadina, Archer’s Peak, in cui i mostri mangiano i bambini. Una giovane donna misteriosa, arrivata da poco in città, ha però dei poteri speciali che permettono di combattere contro le creature. Solo lei, infatti, crede ai bambini che sono sopravvissuti e hanno parlato di terrificanti creature che vivono nell’ombra. Erica Slaughter sostiene di vedere i “mostri” ed è pronta a ucciderli.

Negli anni è stato creato anche uno spinoff “House of Slaughter“, il quale ha venduto oltre 500.000 copie con il primo numero, salendo al secondo posto della classifica dei titoli con i migliori dati di vendita negli ultimi 25 anni.

