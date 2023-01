Il colosso dello streaming Netflix non ha confermato 1899 per una seconda stagione, pertanto la serie chiuderà con la sola prima stagione.

Creata dagli ideatori di Dark, la serie mistery 1899 è stata cancellata da Netflix, presumibilmente a causa degli scarsi ascolti profusi durante la prima stagione. A comunicare l’avvenuto stop alla produzione sono stati i due showrunner Baran bo Odar e Jantje Friese all’interno di un post-social rivolto ai loro fan:

“Con un cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo amato finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alle volte le cose non vanno come pianificato. La vita è così. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per essere stati una parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai.“

LA SERIE

La prima (ed unica) stagione di 1899 era formata da un totale di 8 episodi. La serie è stata ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese, i quali hanno curato la sceneggiatura e fungono, insieme a Philipp Klausing, anche da produttori esecutivi. Nel cast Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Lucas Lynggaard, Tønnesen Miguel Bernardeau, Emily Beecham, José Pimentão, Anton Lesser e Rosalie Craig.

TRAMA: Nell’insidiosa traversata del vasto oceano Atlantico, i passeggeri della nave Kerberos si trovano di fronte al più grosso mistero delle loro vite. Benvenuti a bordo di 1899, una nuova serie profondamente avvincente dagli ideatori di Dark.

LA RECENSIONE DELLA PRIMA ED UNICA STAGIONE