The Cw rinnova The Flash, Batwoman ed estende Superman & Lois

L’ArrowVerse sta tornando al centro dell’attenzione dei media statunitensi, ed è per questo che l’emittente The Cw ha deciso di comunicare i piani per il prossimo futuro.

A pochi giorni dal lancio del nuovo trailer della settima stagione di The Flash, l’emittente ha comunicato che lo show ha ottenuto il rinnovo per un’ulteriore sessione episodica. Anche Batwoman e Legends of Tomorrow hanno ricevuto il rinnovo per ulteriori stagioni.

Riguardo Superman & Lois, invece, The Cw ha scelto di aggiungere due episodi ai già annunciati 13, per un totale quindi di 15 in questa prima stagione. Come noto Black Lightning chiuderà i battenti con la quarta stagione in onda quest’anno, mentre è oramai risaputo che l’emittente ha cancellato il proprio interesse nei riguardi della serie spin-off Green Arrow and the Canaries.

Ricordiamo, infine, che nel futuro del franchise televisivo noto come ArrowVerse ci sarà in futuro spazio per una serie tv su Wonder Girl.

THE FLASH

PRODUZIONE: La serie tv è stata prodotta da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Todd Helbing, Aaron Helbing e Sarah Schechter. Lo showrunner della sesta stagione è Eric Wallace. Le riprese si stanno tenendo a Vancouver (Canada). CAST: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Jessica Parker Kennedy, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Chris Klein, Sendhil Ramamurthy, Efrat Dor.

La settima stagione di The Flash sarà su The Cw dal 2 marzo 2021.

SUPERMAN & LOIS

PRODUZIONE: Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl. CAST: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh, Erik Valdez, Kyle Cushing, Wolé Parks, Inde Navarrette, Sarah Cushing.

TRAMA: In Superman & Lois, dopo anni passati a confrontarsi con supercriminali megalomani, mostri che scatenano il caos su Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, L’uomo d’acciaio aka Clark Kent (Tyler Hoechlin, “Teen Wolf” ) e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, “Grimm”), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi. A complicare il già scoraggiante lavoro di allevare due ragazzi, è il fatto che Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass, “Little Fires Everywhere”) e Jordan (Alexander Garfin, “The Peanuts Movie”) possano ereditare i superpoteri kryptoniani del padre a mentre crescono. Ritornando a Smallville per gestire alcuni affari di famiglia nel Kent, Clark e Lois si riavvicinano a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, “Entourage”), un ufficiale di prestito locale che è anche stato il primo amore di Clark, e a suo marito Kyle Cushing (Erik Valdez , “Graceland”), che è il capo dei pompieri. Gli adulti non sono i soli a riscoprire vecchie amicizie a Smallville, dato che i figli dei Kent familiarizzano con la figlia ribelle di Lana e Kyle, Sarah (Inde Navarrette, “Wander Darkly”). Certo, non c’è mai un momento di noia nella vita di un supereroe, specialmente con il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh, “Nip / Tuck”) che in ogni momento è in cerca di Superman per sconfiggere un cattivo o salvare la giornata. Nel frattempo, il ritorno di Superman e Lois nell’idilliaca Smallville è destinato ad essere sconvolto quando un misterioso sconosciuto (Wolé Parks, “All American”) entra nella loro vita.

Lo show andrà in onda su The Cw dal 23 febbraio 2021.

BATWOMAN

PRODUZIONE: La serie si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. CAST: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang, Shivani Ghai, Alex Morf.

La seconda stagione andrà in onda su The Cw a partire dal 17 gennaio 2021.