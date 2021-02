Bruce Willis ancora nello spazio nel primo trailer di Cosmic Sin

Dopo essersi battuto con alieni famelici lo scorso dicembre con Breach, il granitico Bruce Willis tornerà quest’anno con un nuovo sci-fi dal titolo Cosmic Sin.

Nonostante l’età avanzata il buon Bruce Willis sembra averci preso gusto a battersi per la galassia. Nel film Cosmic Sin, infatti, viene mandato su un pianeta ostile, armato fino ai denti, a battersi contro una razza aliena, ma questa volta in compagnia di Frank Grillo.

Il film in questione è stato diretto, guarda caso, dal co-scrittore di Breach “Edward Drake” e prodotto dalla stessa casa di produzione, ovvero l’attivissima Saban Films. Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale:

Bruce Willis e Frank Grillo sono i protagonisti della nuova epica avventura di fantascienza ambientata nell’anno 2524, quattrocento anni dopo che gli umani iniziarono a colonizzare i pianeti esterni. Il generale militare in pensione James Ford (Willis) viene richiamato in servizio dopo che i soldati su un pianeta remoto sono stati attaccati da una flotta aliena ostile. La minaccia contro la razza umana sfocia in un’inevitabile guerra interstellare. Il generale Ford si allea con il generale Eron Ryle (Grillo) e una squadra di soldati d’élite in una corsa per fermare l’imminente attacco prima che sia troppo tardi.

La distribuzione di Cosmic Sin è attesa on demand e digital dal 12 marzo 2021. Qui di seguito lo spettacolare trailer ed il poster.