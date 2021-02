Barry Allen in difficoltà nel nuovo trailer di The Flash 7

La settima stagione di The Flash approderà negli Usa il prossimo 2 marzo, per l’occasione The Cw ha diffuso oggi un nuovo adrenalinico trailer.

Le immagini presenti nel minuto scarso del trailer mostrano un Barry Allen (Grant Gustin) in seria difficoltà nello scontro con Mirror Mistress (Efrat Dor), la villain introdotta nell’ultimo episodio della sesta stagione che, come ricorderete sicuramente, è stata interrotta al 19° episodio a causa dell’emergenza Covid-19. Inoltre c’è spazio nel video per alcune sequenze riguardanti la prigione nell’Universo Specchio di Iris (Candice Patton).

THE FLASH

PRODUZIONE: La serie tv è stata prodotta da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Todd Helbing, Aaron Helbing e Sarah Schechter. Lo showrunner della sesta stagione è Eric Wallace. Le riprese si stanno tenendo a Vancouver (Canada). CAST: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Jessica Parker Kennedy, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Chris Klein, Sendhil Ramamurthy, Efrat Dor.

La settima stagione di The Flash sarà su The Cw dal 2 marzo 2021.