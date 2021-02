Ancora allenamenti per Dwayne Johnson in vista delle riprese di Black Adam

Continuano le sessioni di duro allenamento per Dwayne Johnson in vista dell’inizio delle riprese di Black Adam, uno dei prossimi cinecomic DC Extended Universe.

Così come spesso accade in questi casi, Dwayne Johnson – aka The Rock – ha scelto di mostrare i risultati degli allenamenti, ricordando il prossimo inizio delle riprese di Black Adam che, secondo le ultime notizie, dovrebbero partire tra qualche mese. Ricordiamo che in questo periodo è in corso il casting utile ad affiancare nuove stelle al granitico attore, rimanete perciò connessi sulle nostre pagine per avere ulteriori aggiornamenti in merito.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell.

L’uscita è fissata al 22 dicembre 2021, ma è probabile un rinvio al 2022.