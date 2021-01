The Cw abbandona la serie tv Green Arrow and the Canaries

L’emittente americana The Cw ha deciso di non realizzare più la serie tv Green Arrow and the Canaries, altro spin-off dell’immenso franchise televisivo noto come ArrowVerse.

Presentato al pubblico con l’episodio finale della più nota serie tv Arrow, lo show ideato dal produttore Marc Guggenheim non avrà più luogo su The Cw, la conferma è arrivata questa sera attraverso un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype. All’interno dell’articolo si presume che l’interesse del network per Green Arrow and the Canaries si sia sgretolato nel corso degli ultimi mesi, e questo nonostante l’ottima risposta del pubblico durante l’episodio pilota, come già detto presentato con l’ultima volta di Arrow su The Cw, lo scorso 21 gennaio 2020.

SHH ha inoltre aggiunto che in primo momento Warner Bros Television avrebbe pensato di destinare la serie tv a HBO Max, prima di abbandonare definitivamente il progetto.

Il pilot è stato diretto da Tara Miele, e scritto da Beth Schwartz (showrunner di Arrow), dal co-creatore Marc Guggenheim, dal produttore esecutivo Jill Blankenship e dal produttore esecutivo Oscar Balderrama. Il cast della serie tv avrebbe dovuto contare le presenze dei volti noti dell’ArrowVerse Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.

Questa era invece la descrizione di Green Arrow and the Canaries: La serie tv è ambientata a Star City nel 2040. Mia Queen (McNamara) ha tutto ciò di cui ha bisogno, ma quando Laurel (Cassidy) e Dinah (Harkavy) compaiono nuovamente nella sua vita all’improvviso, le cose prendono una piega sconvolgente e il suo mondo perfetto viene sovvertito.